Малыш за 20 долларов оседлал быка

В сети появилось видео, на котором ребенок подходит к лежащему быку и залезает ему на спину. Животное вскакивает и начинает бежать. На этом ролик обрывается.

В начале записи мужчина, предположительно отец мальчика, сказал, что пообещал ребенку за это 20 долларов. Слышен также голос маленькой девочки, возможно, сестры, которая говорит: «Это небезопасно». Мать соглашается, но при этом никто не пытается остановить ребенка.

По всей видимости, запись резко останавливается, поскольку родители помчались спасать сына, когда тот уже вскочил на быка.

Рассказывая об этом инциденте 22 февраля, The Daily Mirror привела январский пост в Facebook жителя американского штата Джорджия Скотта Кларка (Scott Clark), который выложил видео. Комментируя ролик, который набрал 7,2 миллиона просмотров, мужчина написал: «На самом деле я не думал, что он подкрадется к нему и тем более, что запрыгнет на него».

По словам автора публикации, в результате произошедшего ребенок, который каждый день кормит этого быка с рук, не пострадал — теперь он называет себя бывалым ковбоем. Кларк также разместил в соцсети снимок довольного малыша, который держит 20-долларовую купюру.