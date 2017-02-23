Инспекторы заповедника переправили через реку замерзших лосят

Министерство природных ресурсов и экологии России в четверг, 23 февраля, на своей странице в Facebook опубликовало видео спасения лосят сотрудниками Центральносибирского заповедника (Красноярский край). Съемка сделана на берегу реки Подкаменная Тунгуска.

Инспекторы отдела охраны заповедника дежурили на берегу реки, когда увидели в воде лосиху с двумя лосятами. Детеныши не справились с течением и вернулись на берег, а их мать продолжила путь. Инспекторы решили переправить дрожащих от холода телят в лодке. Все это время лосиха скрывалась в кустарнике. После спасения животных сотрудники уплыли на кордон, чтоб не мешать воссоединению семейства.