Возвращение «Ювентуса» в Италию задержалось из-за проблем с самолетом

Возвращение туринского футбольного клуба «Ювентус» из Португалии в Италию отложено на неопределенное время. Об этом сообщает Football Italia.

Команда должна была вылететь в Турин утром в четверг, 23 февраля, однако рейс был задержан из-за технических проблем с самолетом. Когда команда сможет вернуться в Италию пока не известно.

25 февраля команде предстоит сыграть против «Эмполи» в рамках чемпионата Италии. Задержка может повлиять на подготовку к матчу. После известия о поломке самолета футболисты провели легкую тренировку в тренажерном зале отеля.

В среду, 22 февраля, «Ювентус» в Порту провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местного «Порту». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Марко Пьяца и Дани Алвес. Ответная игра пройдет в Турине 14 марта.