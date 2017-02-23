Бывший глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество

Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор по делу бывшего главы Международного валютного фонда Родриго Рато, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает El Paìs.

Рато приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Соответчик по делу, Мигель Блеса, получил шесть лет тюрьмы. Еще 63 обвиняемых получили от трех месяцев до четырех лет тюрьмы и были приговорены к денежным штрафам.

Рато и Блеса, бывшие руководители банка Caja Madrid (с 2010 года — Bankia), обвинялись в том, что в период с 2003 по 2012 год пользовались кредитными «черными картами» финансовой организации, с помощью которых без ведома налоговых служб вывели более 12 миллионов евро.

Материалы по теме Скованные одной целью Как антимонопольщики борются с картельными сговорами

По версии обвинения, генеральный директор банка и члены совета директоров получили на руки не только зарплатную карту, но и карту для личных расходов «за преданность организации». Держали карт не были обязаны отчитываться, на что тратили эти деньги. Помимо этого, после увольнения из организации «черная карта» оставалась активна еще несколько месяцев.

Суд постановил, что у банка не было достаточно оснований для финансирования личных нужд топ-менеджмента.

Рато занимал должность директора-распорядителя МВФ с 2004 по 2007 год. В 2010 — 2012 годах он возглавлял Bankia. Во время процесса Рато отрицал, что имеет какие-либо средства в офшорах.