Финансы
 

Бывший глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество

Перейти в «Мою Ленту»

Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор по делу бывшего главы Международного валютного фонда Родриго Рато, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает El Paìs.

Рато приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Соответчик по делу, Мигель Блеса, получил шесть лет тюрьмы. Еще 63 обвиняемых получили от трех месяцев до четырех лет тюрьмы и были приговорены к денежным штрафам.

Рато и Блеса, бывшие руководители банка Caja Madrid (с 2010 года — Bankia), обвинялись в том, что в период с 2003 по 2012 год пользовались кредитными «черными картами» финансовой организации, с помощью которых без ведома налоговых служб вывели более 12 миллионов евро.

По версии обвинения, генеральный директор банка и члены совета директоров получили на руки не только зарплатную карту, но и карту для личных расходов «за преданность организации». Держали карт не были обязаны отчитываться, на что тратили эти деньги. Помимо этого, после увольнения из организации «черная карта» оставалась активна еще несколько месяцев.

Суд постановил, что у банка не было достаточно оснований для финансирования личных нужд топ-менеджмента.

Рато занимал должность директора-распорядителя МВФ с 2004 по 2007 год. В 2010 — 2012 годах он возглавлял Bankia. Во время процесса Рато отрицал, что имеет какие-либо средства в офшорах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Tarjetas black’: la sentencia completa
‘Tarjetas black’: Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años
Бывший директор МВФ задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании денег
Последние новости
Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
Бывший глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество
Президент похвалил офицеров Северного флота за действия в Сирии
Трамп собрался отправлять в Мексику иммигрантов из других стран
Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства
МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске
На Украине похищен депутат Рады от «Блока Порошенко»
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:08 22 февраля 2017

Деды задолжали

Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
19:31 21 февраля 2017

Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»

12:00 22 февраля 2017

В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов

14:06 21 февраля 2017

Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными

Финансы
 — 
09:07 21 февраля 2017

Вредный рубль

Когда и на сколько упадет российская валюта
13:12 2 февраля 2017

Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель

10:31 22 февраля 2017

Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний

13:59 21 февраля 2017

ЦБ понизил курс евро на полрубля

Финансы
 — 
00:02 15 января 2017

За императора!

Как устроена экономика «Звездных войн»
12:03 2 февраля 2017

МВФ одобрил планы Минфина России по покупке валюты

10:16 21 февраля 2017

В правительстве вновь заговорили об ограничении наличных расчетов

15:01 1 февраля 2017

Цена на российскую нефть удвоилась

Россия
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Тень независимости
Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
Россию назвали спасительницей Европы от новых мигрантов
Пьяный пациент избил трех сотрудников новгородской больницы
Появилось видео с места массового ДТП на Минском шоссе
В Совфеде ответили на протесты Японии по поводу размещения дивизии на Курилах
Максим Кононенко: Откручивание Дадина
Почему России не нужен чистый политзаключенный
Все материалы
Мир
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Виталий ЧуркинМаэстро дипломатии
Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Военные Ирака начали атаку на главный аэропорт Мосула
Конголезские мятежники потребовали миллион долларов за грузинского пилота
Япония направила протест России в связи с планами разместить дивизию на Курилах
Токио выплатит жителям Окинавы 264 миллиона долларов за шум от самолетов ВВС США
Все материалы
Бывший СССР
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
На Украине похищен депутат Рады от «Блока Порошенко»
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
В Минске отказались верить в планы России оккупировать Белоруссию
МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске
ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине
В Минске пояснили отношение к документам ЛНР и ДНР
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
ЦБ понизил курс евро на полрубля
Вредный рубль
Когда и на сколько упадет российская валюта
Все материалы
Бизнес
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Ли Чжэ ЁнПорочная власть
Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Банк «Югра» усилит присутствие в Северо-Западном федеральном округе
Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе МТС
Все материалы
Силовые структуры
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства
Испанский биатлонист высоко оценил российских соперников на военных играх в Сочи
Российский лыжник оценил атмосферу на Всемирных военных играх в Сочи
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Есть кто живой?
У близкой к Солнцу звезды обнаружили семь двойников Земли
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Ученые открыли четыре вида крошечных лягушек
В 40 световых годах от Земли нашли три потенциально обитаемые планеты
Следы темной материи найдены в галактике Андромеды
Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий
Все материалы
Спорт
Спецназ в юбках
Красивые и успешные спортсменки, выступающие за ЦСКА
Тряпка стала причиной инцидента на новом стадионе «Зенита»
Возвращение «Ювентуса» в Италию задержалось из-за проблем с самолетом
Боксер Рой Джонс захотел побиться с Андерсоном Сильвой из UFC
Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности
Кузнецов сделал дубль и стал первой звездой дня в НХЛ
Все материалы
Культура
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Суд занял сторону Минкульта в деле о нацистской символике в фильме про Рериха
Гудбай, Берлин
Десять лучших фильмов главного фестиваля зимы
Умер актер Алексей Петренко
Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
На сотрудника ГТРК «Владивосток» напал неизвестный с ножом
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
Советник Путина по интернету решил уйти из Facebook из-за блокировки аккаунта
Советника Путина заставили на сутки отказаться от вредной привычки
Православные активисты ополчились на «Лентач» за мемы про религию
«Диванные войска» предложили сделать брендом
Все материалы
Ценности
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
В семействе Range Rover появится новая модель
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Клиентов ЦУМа накормят блинами
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
«Татуировщик — это вторая древнейшая профессия»
Мастера студии Magnum помогают детям наколками
Kenzo снарядил моделей на поиски африканской принцессы
Все материалы
Путешествия
Северно-ледовитая Венеция
Почему российским туристам стоит заглянуть в немецкий Нюрнберг
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Иранская жемчужина
Что делать путешественнику в городке Бендер-Конг
Шестимесячное путешествие по Азии уместили в двухминутный ролик
Туристки запечатлели на видео провалившихся под лед подростков в Нью-Йорке
Воздушный час пик в Хитроу сняли на видео
В Японии решили развивать туризм с помощью ниндзя
Все материалы
Из жизни
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
«Папа моет пол — это нормально»
Фотоистория о российских молодых отцах нового образца
Мусорщик в ИндииУ каждого дела запах особый
Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала
Инспекторы заповедника переправили через реку замерзших лосят
Китаец подарил девушке букет из денег
Малыш за 20 долларов оседлал быка
Все материалы
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
6 самых необычных военных машин
Военная техника, от которой волосы встают дыбом
Что купить за цену Lada Vesta в Европе
От каких моделей Lada Vesta собирается отвадить немцев
Как купить Жигули в Америке
Пять реальных объявлений о продаже «нашемарок» в США
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы