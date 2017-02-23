Ученый и гид выжили после падения в кратер действующего вулкана

Аргентинский ученый-вулканолог Родольфо Альварес (Rodolfo Alvarez) и его гид выжили после падения в кратер действующего вулкана Масая в Никарагуа. Об этом сообщает The Independent.

Пожилой исследователь и 25-летний проводник упали в кратер 635-метрового вулкана из-за обрыва веревки. Там их нашли пожарные. Мужчины пострадали из-за обезвоживания, но сейчас они чувствуют себя хорошо.

Вулкан Масая расположен в 20 километрах от столицы Никарагуа. Он образовался около двух с половиной тысяч лет назад. Последнее извержение, как следует из открытых данных, было зафиксировано в 2008 году. В 2001-м в кратере Масаи произошел мощный взрыв, в результате которого на расстояние 500 метров были выброшены обломки породы. Тогда пострадал один человек.

В сентябре 2014 года канадский телеведущий Джордж Курунис сделал селфи, находясь в кратере действующего вулкана Марум на острове Амбрим (Вануату) в Тихом океане. Журналист спустился туда в огнеупорном костюме.