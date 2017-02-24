При лобовом столкновении автомобилей в Подмосковье погибли четыре человека

В Подмосковье произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом агентству городских новостей «Москва» в ночь на четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

Инцидент произошел в Серпуховском районе на первом километре трассы Серпухов — Протвино. «Легковой автомобиль марки Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru», — объяснили в ведомстве.

В результате сидевшие в Mercedes четыре человека погибли, три человека в Subaru получили травмы различной степени тяжести». На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливающие обстоятельства произошедшего.

9 февраля на 105-м километре Минского шоссе в Московской области автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с Toyota Land Cruiser и Volkswagen Transporter, а затем лоб в лоб врезался в Audi А4. В результате три человека — водители Mitsubishi и Audi, а также пассажир последнего, — погибли на месте.