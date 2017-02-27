Таиландских рабочих обстреляли из рогаток на границе с Мьянмой

Объединенные силы по охране границы Мьянмы сорвали работы по укреплению таиландского берега реки Моей неподалеку от города Ме Сот. По сообщению Bangkok Post, нападавшие вели стрельбу глиняными шариками и металлическими болтами из рогаток.

Атака с применением подручных средств была предпринята 27 февраля в тот момент, когда департамент общественных работ Министерства внутренних дел Таиланда начал осуществлять обычные меры против эрозии береговой полосы со своей стороны границы. Они необходимы в преддверии сезона дождей. Предполагалось, в частности, возвести защитную насыпь.

Материалы по теме Хунта в законе Референдум закрепил итоги военного переворота в Таиланде

Напавшие на таиландских рабочих Объединенные силы по охране границы Мьянмы представляют собой вооруженные формирования каренов. Это национальное меньшинство, многие годы сражавшееся против федерального правительства. После 50 лет гражданской войны стороны заключили мирное соглашение, согласно которому повстанцы обязались войти в мьянманские вооруженные силы.

Как сообщает Bangkok Post, нападение каренов вызвано их негативным отношениям к проводимым Таиландом работам.