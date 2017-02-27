В Британии умер «Отец Палаты общин»

В Великобритании на 87-м году жизни скончался старейший член Палаты общин сэр Джеральд Кауфман. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает BBC News.

По словам одного из родственников, политик в течение нескольких месяцев «страдал от хронического заболевания». «Однако, несмотря на болезнь, он был сосредоточен на работе и благополучии своего избирательного округа (...) Он посвятил свою жизнь служению тем, кто верил, что лейбористское правительство и лейбористские ценности способствуют процветанию», — рассказали в семье Кауфмана.

Кауфман был избран в Палату общин от Лейбористской партии в 1970 году. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал политика «знаковой фигурой».

Как отмечает BBC News, сэр Джеральд Кауфман дольше всех занимал пост члена британского парламента, за что его прозвали «Отцом Палаты общин».