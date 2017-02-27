Суд отправил в колонию бывших топ-менеджеров банка «Траст»

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления банка «Траст» Олегу Дикусару и бывшему финансовому директору кредитной организации Евгению Ромакову. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Дикусару и Ромакову назначили наказание в виде семи и четырех лет колонии соответственно, признав виновными в растрате.

Материалы по теме Спасение крепкого орешка Санировать банк «Траст» будет одна из крупнейших финансовых корпораций России

Ромаков, занимавший пост финдиректора «Траста» в 2013-2014 годах, был задержан в июне 2015 года. Дикусару обвинение было предъявлено в мае того же года.

По версии следствия, Дикусар совместно с Ромаковым и рядом неустановленных лиц вывел за пределы России средства вкладчиков банка. С 2012 по 2014 год был заключен ряд подложных кредитных договоров с зарегистрированными на территории Кипра компаниями, после чего на их счета было переведено 7,11 миллиарда рублей и 243,031 миллиона долларов.

Банк «Траст» столкнулся с финансовыми сложностями в конце 2014 года в связи с массовым выводом средств вкладчиков. В декабре 2014 года Центробанк объявил, что «Траст» (занимавший тогда 25-е место по размеру активов в России) подвергнется санации в связи с тяжелым финансовым положением. Позднее регулятор обнаружил в нем признаки вывода активов и заподозрил участие в этом прежних собственников и руководителей кредитной организации.