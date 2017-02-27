Американец собрал более 300 тысяч долларов на голых Трампов-троллей

Житель американского штата Висконсин Чак Уильямс (Chuck Williams) собрал более 360 тысяч долларов на производство детской фигурки-тролля в виде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина намеренно сделал куклу с неестественно маленькими руками и большими синяками под глазами. Кожу тролля художник покрасил в оранжевый цвет, имитируя эффект искусственного загара. В руках у игрушки оказался смартфон на операционной системе Android.

Создатель куклы предпочел не одевать ее, таким образом сделав ее «более обидной». Первоначально Уильямс рассчитывал собрать на Kickstarter 38 тысяч долларов, но его творение оказалось крайне популярным.

На данный момент проект собрал 361 тысячу долларов.

Уильямс несколько лет занимался созданием фигур на киностудии Walt Disney. Мужчина называет Трампа-тролля «отцом всех кукол».

В феврале недовольные политикой Трампа пользователи сети решили затроллить его многократным упоминанием рецепта «Трамп-сэндвича», состоящего из белого хлеба, болонской колбасы, русского соуса и маленького огурчика. Призыв «взбесить» Трампа многократным упоминанием бутерброда был опубликован в Twitter-аккаунте Impeach Donald Trump и набрал более 600 репостов и 1200 лайков.