Молдавия оказалась лучшей в Европе страной по доступу к интернету для туристов

Молдавия оказалась страной с лучшим доступом к беспроводному интернету для туристов. Об этом представители сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 27 февраля.

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Эксперты компании выяснили, что в данной республике 94 процента всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир имеют доступ к Wi-Fi. На втором месте находится Украина (91 процент), на третьем — Белоруссия (90 процентов).

Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87 процентов. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86 процентов). В топ-7 рейтинга также вошли Черногория, где интернетом обеспечены 85 процентов квартир для туристов, и Румыния с результатом в 83 процента.

Лидером аналогичного российского рейтинга стал Екатеринбург. Здесь 96 процентов квартир, сдаваемых путешественникам, обеспечены интернетом. На втором месте Москва — почти 95 процентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем в 94 процента. В топ рейтинга также вошли Новосибирск, Калининград, Сочи, Самара и Казань.

По данным туристического сервиса OneTwoTrip, российским городом с самым большим количеством отелей с Wi-Fi был признан Краснодар.