Автора музыки к песне «Как упоительны в России вечера» лишили прав

Российский певец и композитор Александр Добронравов не собирается обжаловать решение Тверского суда Москвы, постановившего лишить его водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор музыканта Антон Дорин во вторник, 28 февраля.

«Если такая ситуация произошла, значит так и должно быть, а выступать в качестве оправдывающейся стороны никому бы не хотелось. Да и бесполезно пытаться что-то доказать», — заявил представитель исполнителя.

Ранее во вторник Добронравов был признан виновным статье 12.26 Кодекса об административных правонарушений («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Помимо лишения права управления транспортным средством, наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Композитора остановили инспекторы ДПС в начале февраля. Ему предложили подышать в трубку или пройти медицинское освидетельствование в больнице, однако он отказался в связи с плохим самочувствием.

Александр Добронравов — член Союза композиторов России. Среди его композиций «Одинокая волчица» и «Безнадега».

Песню «Как упоительны в России вечера» исполняет группа «Белый орел». Добронравов написал музыку для хита, автором текста стал поэт Виктор Пеленягрэ.