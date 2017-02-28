Лишение прав Мити Фомина из Hi-Fi за вождение в нетрезвом виде признали законным

Певца Дмитрия (Митю) Фомина, наиболее известного как бывший солист группы Hi-Fi, на полтора года лишили водительских прав за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Фомину также придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Головинский суд сегодня оставил без изменения постановление судебного участка мирового судьи 67 района Левобережный от 22 декабря 2016 года в отношении Фомина, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — сообщила агентству пресс-секретарь суда Александра Евдокимова. Подача жалобы в таких случаях отсрочивает вступление постановления суда в силу.

Сам Фомин на рассмотрение жалобы не явился. Решение было оглашено в присутствии его адвокатов, передает телеканал «360».

Ранее судебный участок признал его виновным в нарушении части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях и приговорил к минимальному наказанию за данное правонарушение.

Согласно материалам дела, сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился певец, в августе 2016 года. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование в связи с подозрением на опьянение. Экспертиза показала отсутствие алкоголя, но позже в крови Фомина были найдены наркотические вещества. Указания на наркотическое опьянение исполнителя были исключены судом из описательной части постановления.