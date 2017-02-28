В Барселоне открылся первый в Европе бордель с секс-куклами

В Барселоне 27 февраля открылся первый в Европе публичный дом с силиконовыми куклами вместо женщин, сообщает The Local.

Бордель, называющийся «Люмидоллс» (Lumidolls), находится в центре города. Час с любой из кукол обойдется в 80 евро. Все они изготовлены из термопластичного эластомера, поэтому, уверяют хозяева заведения, разницы в ощущениях от прикосновения к кукле и живой женщине не будет.

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Главным преимуществом своего заведения перед традиционными борделями владельцы «Люмидоллс» называют полную свободу действий клиента: он может воплощать любые фантазии без потерь в глубине ощущений. Пока в заведении всего четыре «работницы», одна из них напоминает девушку из японских аниме, остальные наделены европейским, азиатским и африканским типом внешности.

Для посетителей готовят специальные помещения с приглушенным светом. После визита очередного гостя кукла тщательно дезинфицируется для следующего клиента. Компания обещает полную анонимность и комфорт.

Секс-куклы из термопластичного эластомера постепенно обретают популярность по всему миру, даже несмотря на высокую стоимость. Самая низкокачественная искусственная женщина из подобного материала обойдется покупателю примерно в 250-300 евро.

Проституция в Испании не противозаконна, однако на представительниц секс-индустрии накладываются штрафы при несоблюдении установленных правил, например при работе вблизи школ.