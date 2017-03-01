В городе Канск Красноярского края поселился одинокий белый лебедь

В город Канск Красноярского края прилетел одинокий белый лебедь и поселился на местной реке. Видео с птицей публикует «7 телеканал Красноярск».

По словам орнитологов, прилет лебедя в это время года — крайне редкое событие. Ученые отмечают, что время для возвращения с зимовки у этих птиц еще не настало.

Вероятно он перезимовал где-то в Красноярском или Алтайском крае, где ранее уже отмечались случаи круглогодичного проживания лебедей.

Отмечается, что местные жители восприняли прилет лебедя как знак возвращения весны. Заметили его местные рыбаки, сняли птицу на видео и выложили в интернет, быстро сделав местной знаменитости.