СМИ сообщили о проникновении российских подлодок к базам французских ядерных сил

Французский портал «opex360.com» сообщил, что в ноябре 2016 года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о «вторжениях» российских подлодок в Бискайский залив, где базируются французские ядерные силы.

Как пишет российский военный блог bmpd, в ходе слушаний в Сенате Ле Дриан заявил, что активность российских подлодок наблюдается уже у побережья Бретани, «где их давно не видели». Это, по его мнению, несет риски для обороноспособности Франции.

В подтверждение заявления французского министра обороны, газета Le Figaro, как сообщает bmpd, опубликовала информацию, согласно которой тральщики и вертолеты контролируют прилегающие к побережью Иль-Лонг воды — именно там находится одна из важнейших военно-морских баз страны. Так, каждая субмарина, выходящая на боевое патрулирование, сопровождается фрегатом типа FREMM.

В декабре 2016 года Франция уже жаловалась на повышенную активность российских подлодок у берегов страны. Начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк отмечал, что появление субмарин — способ России продемонстрировать свою силу и роль на мировой арене.