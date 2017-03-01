Выстрелившего по скорой помощи отправили под домашний арест в Подмосковье

В Подмосковье отправлен под домашний арест житель Раменского района, который открыл стрельбу по автомобилю скорой помощи. Об этом в среду, 1 марта, сообщает телеканал «360».

Решение о мере пресечения для Виктора Семкина, проживающего в поселке совхоза Сафоновский, вынес Раменский городской суд.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

По информации «360», 23 февраля в поселке совхоза Сафоновский пьяный Семкин вместе с супругой вышел на улицу с охотничьим ружьем. Он произвел один выстрел в машину скорой помощи. Водитель медицинского автомобиля сумел обезвредить нападавшего и вызвал полицейских. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщал ранее ТАСС, Семкин сам вызвал бригаду медиков, по машине которой открыл огонь.