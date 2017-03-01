«Пятерочка» и «Перекресток» предложили поставщикам снизить цены

Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», предложила поставщикам снизить закупочные цены, сообщает РИА Новости. Основание для такого шага — заметное укрепление рубля к ведущим мировым валютам.

«За последнее время курс доллара снизился с 66 до 59,5 рубля (10 процентов), а курс евро снизился с 72 до 63,5 рубля (12 процентов). В связи с этим просим снизить закупочные цены на 10 процентов от текущего уровня», — цитирует агентство письмо X5 Retail Group, которое было разослано поставщикам.

Компания попросила партнеров перейти на новые цены до 15 марта 2017 года. При этом до 1 марта поставщики должны были предоставить письменный ответ, подтверждающий готовность выполнить это требование.

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«В случае непредоставления ответа, оставляем за собой право пересмотреть условия нашего сотрудничества», — говорится в письме ретейлера. В компании свои действия объясняют тем, что переговоры с поставщиками о снижении цен — стандартная практика в рамках механизма рыночного ценообразования.

X5 Retail Group была основана в мае 2006 года. Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента) и основатели «Пятерочки» (14,43 процента), еще 37,64 процента акций находится в свободном обращении.