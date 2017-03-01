Немецкий олень спрятался от охотников в стаде коров

К стаду коров, пасущихся в окрестностях немецкого города Фленсбург, присоединился дикий олень. Об этом сообщает издание Local.

Местные жители заметили оленя около двух лет назад. Он регулярно посещал коровье стадо и проводил с ним все больше времени. Иногда животное уходило в лес и отсутствовало несколько недель или месяцев, но всегда возвращалось обратно. Судя по рогам, его возраст составляет не менее пяти лет.

«Вероятно, среди коров он чувствует себя в большой безопасности, потому что там на него не станут охотиться», — предполагает Катрин Кох (Katrin Koch) из немецкой Ассоциации защиты природы. Кроме того, оленя, по ее словам, может привлекать сено, которым кормят скот.

«Сейчас он, наверное, уже считает себя коровой», — шутит Герд Кеммер (Gerd Kämmer), возглавляющий организацию, которой принадлежит пастбище. Олень привык к людям и позволяет приближаться к себе на 20-30 метров.

В декабре сообщалось, что олень ворвался в фитнес-клуб в американском штате Южная Каролина. Он проскакал по спортзалу, напугав посетителей, и выпрыгнул в разбитое окно.