«Аль-Каида» подтвердила гибель второго человека в группировке

Второй человек в «Аль-Каиде» Абу аль-Хайр аль-Масри (Abu al-Khayr al-Masri) убит в Сирии. Информацию о его смерти в четверг, 2 марта, подтвердили в группировке, передает Reuters.

Аль-Масри был ликвидирован в районе города Идлиб в ходе авиаударов международной коалиции, действующей под эгидой США.

Ранее о его смерти сообщил представитель американской разведки. Бомбардировка, по его словам, велась в минувшее воскресенье, 26 февраля.

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59-летний Аль-Масри (настоящее имя Абдуллах Мухаммед Раджаб Абдулрахман) являлся правой руки лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. Известно, что он был женат на одной из дочерей основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Также сообщается, что он искал в Иране убежища после терактов в США, совершенных 11 сентября 2001 года. Источники в Пентагоне полагают, что он находился в Сирии для координации действий с одной из террористических группировок.

«Аль-Каида» является одной из крупнейших международных террористических группировок. Организация была основана в 1988 году Усамой бен Ладеном, ее целью является свержение светских режимов в исламских странах и создание там «Великого исламского халифата». Деятельность организации запрещена в России.