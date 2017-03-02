Киевские депутаты подрались из-за Кличко

Депутаты Киевского городского совета подрались во время пленарного заседания. Об этом сообщает портал 44.ua.

По данным издания, потасовка произошла после того, как представитель фракции националистической партии «Свобода» Юрий Левченко потребовал отставки мэра города Виталия Кличко. «Если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно даже ногами вперед», — пообещал парламентарий.

В ответ представитель «Блока Петра Порошенко» Алексей Харченко предложил направить в Генпрокуратуру Украины стенограмму заседания для рассмотрения угроз. Депутаты от «Свободы» набросились на Харченко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в заседании.