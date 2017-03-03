Компания Patagonia сделала спальный мешок-кокон

Американская компания Patagonia представила новую модель спального мешка, который внешне напоминает кокон. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Highsnobiety. Оболочка выполнена из нейлоновой ткани Pertex Quantum.

Мешок с капюшоном внутри обит мягким материалом, который, по словам производителей, обеспечивает максимальны комфорт. Он выдерживает температуру до минус 7 градусов. Мешки уже появились в продаже и представлены на официальном сайте марки.

Представители марки подчеркивают, что выступают за гуманное отношения к животным. Они следят за тем, чтобы птиц, чьи перья использованы в набивке, не откармливали насильно и не ощипывали живьем.

Американская компания Patagonia основана в 1973 году, штаб-картира располагатся в Вентуре (штат Калифорния).