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Натали Портман родила дочь

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Бенджамин Милльпье и Натали Портман
Бенджамин Милльпье и Натали Портман

Американская актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенджамин Милльпье стали родителями во второй раз, сообщает People со ссылкой на официального представителя обладательницы премии «Оскар».

По его словам, 22 февраля у супругов родилась дочь, которую назвали Амалия. «Мать и ребенок счастливы и здоровы», — уточнил он.

В этом году актриса пропустила церемонию вручения кинопремии «Оскар». Она была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за съемки в фильме «Джеки». Картина рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа Джона Кеннеди.

Натали Портман и Бенджамин Милльпье познакомились в 2009 году на съемках фильма «Черный лебедь», за роль в котором Портман получила премию «Оскар». Мильпье принимал участие в работе над фильмом в качестве хореографа. В июне 2011 года у пары родился первенец, мальчика назвали Алеф. В августе 2012-го они поженились.

Портман известна по работам в таких картинах, как «Леон», «Близость», «V — значит вендетта», «Поезд на Дарджилинг», «Призраки Гойи», «Еще одна из рода Болейн», «Звездные войны».

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