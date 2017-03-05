СМИ узнали имя нового пресс-секретаря Госдепа США

Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт (Heather Nauert) станет пресс-секретарем Госдепартамента США. Об этом Bloomberg сообщили два неназванных источника, знакомых с ситуацией. Официально о назначении пока не объявлено.

47-летняя Нойерт ведет утреннюю программу Fox & Friends, одну из любимых передач президента Дональда Трампа.

Собеседники агентства уточнили, что решение назначить Нойерт на должность пресс-секретаря внешнеполитического ведомства было принято на этой неделе.

Нойерт будет представлять Госдепартамент, в том числе на традиционных ежедневных брифингах для прессы. Мероприятия такого рода были временно приостановлены незадолго до инаугурации Трампа 20 января. Госдеп пообещал, что брифинги возобновятся с 6 марта, пока их будет вести исполняющий обязанности пресс-секретаря Марк Тонер.

Отмечается, что Нойерт не делает секрета из своих политических убеждений, в своем Twitter она поддержала дочь Трампа Иванку, когда ритейлер Nordstrom отказался продлевать контракт на реализацию одежды и аксессуаров под ее брендом.

Нойерт стала второй сотрудницей телеканала Fox, получившей работу в Госдепе по линии связей с общественностью за последние дни. Недавно на пост представителя миссии США в ООН был назначен журналист Джонатан Вахтел.