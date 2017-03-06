Арабский шейх откроет в Нью-Йорке институт мусульманского искусства

Шейх Мохаммед Аль Тани, живущий в США гражданин Катара, объявил о планах открыть в Нью-Йорке Институт арабского и мусульманского искусства. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает The Art Newspaper.

«Сейчас важно не только продемонстрировать широту искусства и культуры арабского и мусульманского мира, но и постараться избавиться от стереотипов и заблуждений, которые препятствуют межкультурному взаимопониманию», — заявил шейх.

Он добавил, что официально зарегистрировал институт в апреле 2016 года в качестве некоммерческой организации. По словам Аль Тани, в современном политическом климате создание такого центра в США особенно важно.

Институт расположится в Нижнем Манхэттене на площади в 2500 квадратных метров. Новые выставки будут открываться ежеквартально. Пространство начнет свою работу в мае и будет поддерживать свое существование за счет пожертвований спонсоров.

Это не единственный проект мусульманского культурного центра в Нью-Йорке. В 2010 году Шариф Эль-Гамаль, исполнительный директор Soho Properties, объявил о постройке 15-этажного центра, получившего неофициальное прозвище Мечеть Ground Zero. Этот замысел не был реализован.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, временно запрещающий въезд в страну гражданам семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ вызвал споры и протесты в США.