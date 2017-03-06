Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Министерство промышленности и торговли расширило перечень транспортных средств, облагаемых «налогом на роскошь». Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте министерства.

Перечень оказался больше прошлогоднего на 201 позицию. Эти машины будут облагаться повышенными сборами, которые высчитываются умножением ставки транспортного налога на коэффициент роскоши. Автомобили дифференцированы по стоимости: 3-5 миллионов рублей (повышающий коэффициент 1,1-1,5), 5-10 миллионов (коэффициент 2) и 10-15 миллионов рублей и дороже (коэффициент 3).

Список автомобилей первой категории увеличился на 19 процентов, до 424 моделей. Вторая категория приросла на 34 процента, до 320 автомобилей. Количество машин высшей категории возросло на 40 процентов, до 95 позиций, — в перечень вошли новые модели Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari и Porsche.

26 января сообщалось, что объем российского рынка итальянских суперкаров Ferrari в 2016 году вырос до 32 машин, что на 60 процентов больше, чем годом ранее. Самой востребованной моделью на отечественном рынке является купе Ferrari 488 GTB мощностью 670 лошадиных сил и стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

Среднюю стоимость автомобилей Минпромторг определяет исходя из розничных цен на базовые комплектации машин по состоянию на начало июля и декабря. Необходимую информацию ведомству предоставляют сами производители.

