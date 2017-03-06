«Тольяттиазот» отчитался об экологических проектах 2016 года

Основной акцент в 2016 году «Тольяттиазот» (ТоАЗ) сделал на масштабном проекте модернизации биологических очистных сооружений (БОС), целью которого является повышение качества воды, поступающей в Саратовское водохранилище, говорится в пресс-релизе компании, которым располагает редакция «Лента.ру». Эти сооружения очищают не только стоки предприятия, но и обслуживают объекты северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти.

«В прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, забота об экологии родного региона оставалась приоритетным направлением нашей деятельности. С 2012 года мы уже вложили более 1,7 миллиарда рублей в природоохранные мероприятия, не считая расходов на обновление производства в рамках нашей масштабной программы модернизации», — заявил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

В феврале прошлого года был завершен первый этап реконструкции двух линий трубопроводов К-9 общей протяженностью около девяти километров. Также был проведен капитальный ремонт трубопроводов К-7, являющихся основной системой водоотведения завода. Общая сумма инвестиций в модернизацию системы водоотведения и очистки стоков, после завершения работа, составит 5 миллиардов рублей.

Кроме того, в 2016 году были снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 6 622,5 тонн (в 2015 году этот показатель составлял 6 742,6 тонн), что на 27 процентов ниже официально разрешенного порога для предприятия. ТоАЗ поддержал ряд социально значимых проектов. В частности, речь идет о ликвидации крупной свалки в Комсомольском районе города Тольятти и восстановлении городской лесопарковой зоны, пострадавшей от пожаров 2010 года. В акваторию Саратовского водохранилища были выпущены более 30 тысяч мальков стерляди и 187 килограммов мальков сазана.

В 2017 году реализация экологических проектов продолжится. Предприятие выполнит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности технологического оборудования, совершенствование системы экологического контроля над состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, сокращение техногенного воздействия на окружающую среду.

«Тольяттиазот» — предприятие химической промышленности России, входящее в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 миллионов тонн аммиака и 960 тысяч тонн карбамида в год.

