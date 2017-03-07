Шеф-дизайнер Bentley предрек появление электрокаров в Москве

Каждый клиент Bentley, который имеет в гараже пять-десять авто, хочет видеть в своей коллекции красивую экологичную машину. Так заявил шеф-дизайнер Bentley Штефан Зилафф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру», которое состоялось в рамках международного автосалона в Женеве.

«Выпуска электрокара не избежать. Несмотря на то, что мы использовали традиционные технологии при создании модели EXP 12 Speed 6e, эта технология, конечно же, новая. Эта Bentley очень чистая», — отметил Зилафф.

Ссылаясь на собственные исследования, он рассказал, что, в частности, в Калифорнии люди уже понимают, что за такими машинами будущее, и что общество будет лучше воспринимать владельца «экологичной машины». «Благодаря использованию электрических машин воздух в городе будет становиться чище, это полезно для жителей», — подчеркнул шеф-дизайнер Bentley.

«Мы пошли на эксперимент, когда создавали электрическую машину. У нее абсолютно другой размер. Она отличается от модели Continental: она меньше и, конечно, иначе выглядит внутри и снаружи», — добавил Зилафф и уточнил, что в компании готовы экспериментировать с новыми технологиями в сегменте спортивных машин. «Мы бы хотели попробовать создать электрическую машину большего размера. Электрические машины — это наше будущее, но это должно быть и нашим настоящим», — сказал Зилафф.

«Покупатели готовы платить за электрические машины везде: в первую очередь это Шанхай, потом Париж, Лондон, Москва. Но, к примеру, в Москве еще нет таких батарей. Все это зависит от правительства. Наш клиент — это молодой обеспеченный покупатель 30-35 лет. Наша аудитория омолаживается», — заключил шеф-дизайнер.

Фото: пресс-служба Bentley

Концепт EXP 12 Speed 6e, о котором идет речь, был представлен во вторник, 7 марта. Он оснащен интеллектуальной информационно-развлекательная системой, которая включает в себя индивидуального цифрового консьержа — виртуального помощника, способного подключаться к реальным услугам. Этот цифровой помощник может, например, зарезервировать столик в ресторане или забронировать авиабилеты. Управление осуществляется при помощи голосовых команд.