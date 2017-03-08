Маршировавших по Киеву феминисток облили кефиром и зеленкой

Четверо злоумышленников атаковали участников марша феминисток, состоявшегося в Киеве 8 марта. Об этом сообщает «112 Украина».

По информации телеканала, нападавшие облили активистов кефиром и зеленкой. Как рассказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции украинской столицы Оксана Блищик, провокаторы практически сразу были задержаны, их личности установлены.

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«Они все оказались студентами, 1996, 1998 и 1999 годов рождения. По их объяснениям, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша, и привлечь внимание», — отметила Блищик.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос о составлении административного протокола по статье о мелком хулиганстве.

Марш феминисток начался в 11:00 на Софийской площади в центре Киева. На странице мероприятия в Facebook указано, что в этом году акция проходит под лозунгом «Нет насилию всех форматов — от роддомов до военкоматов».

7 марта организаторы шествия заявили об угрозах в свой адрес. В связи с этим они обратились в правоохранительные органы.