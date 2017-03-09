Возвращение соотечественников в Россию объяснили усилением русофобии

Возвращение россиян из-за границы на родину связано с усилением русофобских настроений и увеличением числа мигрантов в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ее слова приводит телеканал «360» в четверг, 9 марта.

«Судя по тому, что мои друзья говорят, это, во-первых, отношение к русским в целом в связи с санкциями, событиями, русофобскими настроениями, — сказала депутат. — Каждого приехавшего русского начинают смотреть под микроскопом».

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Из европейских стран, по ее мнению, соотечественники возвращаются в том числе из-за наплыва мигрантов. «Здесь [в России] значительно спокойнее», — уверена парламентарий.

Кроме того, в Россию некоторые переезжают вместе с супругами-иностранцами из-за более выгодных условий ведения бизнеса, полагает Журова.

Ранее в четверг газета «Известия» со ссылкой на данные МВД России сообщила, что в прошлом году около 150 тысяч россиян вернулись из-за границы на родину, в том числе 30 тысяч — из стран Евросоюза. Треть соотечественников приехали в Россию по политическим мотивам, считают опрошенные изданием эксперты.