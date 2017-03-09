В трейлере «Геошторма» показали борьбу технологий с гигантской бурей

Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма-катастрофы «Геошторм». В промо-ролике показаны попытки человечества справиться с природными катаклизмами при помощи технологий.

По сюжету разработчик спутников объединяется с братом, чтобы спасти планету от бури невероятной разрушительной силы. Фильм режиссера Дина Девлина («Патриот», «Эскадрилья "Лафайет"») выйдет в прокат 18 октября. В ленте снялись Кэтрин Уинник, Джерард Батлер, Эд Харрис, Эбби Корниш, Роберт Шиэн и Энди Гарсиа.