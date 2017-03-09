Из-за обрушения строящейся эстакады в Италии погибли два человека

В Италии недалеко от города Анкона (запад страны) произошло обрушение строящейся эстакады. Об этом сообщает Rai News.

Элементы путепровода рухнули на проходящую под ним автостраду, упав на проезжавший снизу автомобиль. Находившиеся в машине мужчина и женщина погибли.

Ранения также получили двое рабочих, они госпитализированы с различными травмами. На месте происшествия работают спасатели медики. Движение по автостраде, на которую рухнула эстакада, перекрыто.

По предварительным данным, причиной аварии стало разрушение одной из временных опор путепровода.

31 марта 2016 года в индийской Калькутте обрушилась эстакада, погибли 10 человек. Сооружение возводилось с 2009 года, срок его сдачи в эксплуатацию неоднократно переносился из-за неготовности объекта.

