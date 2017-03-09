Американцы не оценили политику Трампа по отношению к России

Более половины американцев недовольны политикой президента США Дональда Трампа в отношении России. Данные были получены в результате опроса, проведенного Квиннипэкским университетом. Об этом сообщает The Washington Post.

Недовольных курсом Вашингтона по отношению к Москве социологи насчитали 54 процента. Избиратели обвиняют окружение Трампа в сотрудничестве с правительством России и предлагают создать специальную комиссию по расследованию этого дела.

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Участникам исследования также предлагалось ответить на вопрос: «Каково ваше отношение к политике Дональда Трампа?». Ответ «очень обеспокоен» набрал 41 процент голосов, «в некоторой степени обеспокоен» — 20 процента, 16 процентов признались, что не «особенно взволнованы», а 22 процента указали, что эта тема их совершенно не интересует.

Из результатов опроса также следует, что респонденты критически настроены по отношению к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу. 52 процента опрошенных против 40 процента считают, что Сешнс солгал под присягой о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком. Представители Демократической Партии США обвинили генпрокурора в дезинформации и потребовали его отставки.

Опрос был проведен в режиме онлайн со 2 по 6 марта 2017 года. Количество респондентов составило 1992 американца, имеющие право голоса.