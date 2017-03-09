США задумались о поставках баллистических ракет союзникам в Персидском заливе

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок баллистических ракет своим союзникам в регионе Персидского залива. Об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел, сообщает ТАСС.

22 февраля стало известно, что в Йемене в результате атаки с применением баллистической ракеты погиб замначальника Генштаба страны. «Генерал-майор Ахмед Саиф аль-Яфеи был убит вместе с несколькими военнослужащими, когда ракета попала в военный лагерь возле города Моха в предрассветный час», — рассказал один из родственников погибшего военнослужащего.

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8 декабря прошлого года бывший президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

«Установить, что операции, касающиеся предоставления военного снаряжения и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или содействия военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов; отменить запреты (...), связанные с такими операциями», — говорилось в меморандуме на имя госсекретаря и министра обороны страны.