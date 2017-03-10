На вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором напал на людей

На главном вокзале Дюссельдорфа вооруженный топором мужчина напал на находившихся там людей, передает Deutsche Welle.

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 марта. Пострадали около пяти человек.

Полиция эвакуировала людей из здания вокзала.

Двое подозреваемых задержаны, спецоперация все еще продолжается. Движение поездов в районе вокзала Дюссельдорфа временно приостановлено.

До этого нападение человека на людей в общественном месте произошло в Гейдельберге 25 февраля. Водитель автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, пострадали три человека. Мужчина попытался скрыться, но был остановлен в 150 метрах от места наезда. Он был вооружен ножом. Сотрудники полиции применили оружие против злоумышленника, его госпитализировали.