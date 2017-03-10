Сильный ветер поднял в воздух девочку из штата Огайо

В городе Линдхерст (США, штат Огайо) четырехлетнюю девочку подхватил порыв сильного ветра, сообщает Assosiated Press. Видео происшествия, снятое камерой наблюдения, опубликовала в своем Facebook мать ребенка Бриттани Гарднер (Brittany Gardner).

На записи видно, как приехавшая с мамой на машине Мэдисон Гарднер (Madison Gardner) бежит к дому и тянет за ручку входной двери. В этот момент сильный порыв ветра распахивает дверь, а все еще держащаяся за нее девочка взлетает в воздух.

Как рассказала Гарднер-старшая, дочь не унесло благодаря тому, что она крепко вцепилась в ручку. Ребенок не пострадал и теперь вместе с родителями потешается над случившимся. Вместе они придумали добавить к видеоматериалу звуковое сопровождение — наложили на ролик песню Фрэнка Синатры Come fly with me («Полетай со мной»).