Дьявольский смех британского премьера стал мемом

Пользователи сети превратили в мем премьер-министра Великобритании Терезу Мэй (Theresa May), посмеявшуюся над вопросом лидера британских лейбористов Джереми Корбина во время конституционной конвенции.

«Похоже, что Тереза Мэй эволюционирует свою окончательную форму»

Пользователи Twitter принялись шутить на запрокинувшей голову Мэй, отмечая, что с такого ракурса британский премьер похожа на демона. «Что за бесовщина происходит», — возмутился один из них.

Некоторые с помощью видеоредакторов начали монтировать смешные ролики с политиком в главной роли. «Кто-нибудь из вас раньше видел, как Тереза Мэй ест рыбу во время конституционной конвенции?» — поинтересовался один из создателей видео.

В середине июля 2016 года в Twitter перепутали британского премьера с порноактрисой Терезой Мэй. Несколько тысяч пользователей поздравили звезду фильмов для взрослых со вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства.