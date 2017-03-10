Тысячи ирландок вышли на демонстрацию против запрета абортов

В Ирландии прошли масштабные манифестации женщин, призывающих к декриминализации абортов. Об этом сообщает The Independent.

Самая многочисленная акция состоялась в Дублине. Протестующие заблокировали мост О’Коннела и развернули транспаранты с требованием либерализации законодательства об абортах. Затем активистки направились к зданию парламента, у стен которого скандировали феминистские лозунги и раздавали листовки.

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Протестующие призвали женщин бороться за репродуктивные права и отказаться следовать гендерным стереотипам. К демонстранткам обратилась депутат ирландского парламента Рут Коппингер (Ruth Coppinger), указав на важность скорейшего изменения законов об абортах. Полиция сообщила, что не располагает данными относительно точного числа участниц акции.

В Республике Ирландия аборт является преступлением, которое карается 14 годами лишения свободы. Это связано с тем, что основной закон государства предоставляет еще не родившимся детям гражданские права наравне с женщинами.