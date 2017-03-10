Американка проехала с трупом в чемодане более полутора тысяч километров

Жительница США привезла тело пожилого мужчины из Нью-Йорка в Арканзас, а затем выкинула в рисовом поле. Об этом сообщает New York Post. Издание не уточняет, каким видом транспорта воспользовалась подозреваемая.

Вирджинии Колвин предъявлено обвинение в надругательстве над телом умершего. Полиция двух штатов расследует обстоятельства дела. Мотив преступления остается неясным.

Как сообщили правоохранительные органы Арканзаса, 56-летняя американка была арестована вечером в среду, 8 марта.

Труп был обнаружен на ферме в 80 километрах от города Литтл-Рок, штат Арканзас, в воскресенье, 5 марта. По версии следствия, мужчина скончался в Джонстауне, штат Нью-Йорк. Останки были направлены в криминалистическую лабораторию Арканзаса для установления личности и обстоятельств смерти неизвестного. По предварительным данным, мужчина умер по естественным причинам.

Полиция штата также допросила мужчину, арестованного в Арканзасе по не связанному с делом обвинению. Правоохранители пытаются установить, имеет ли убийство отношение к мошенническим схемам. Ранее в округе Фултон штата Нью-Йорк злоумышленники предпринимали попытки получить пенсионные пособия умерших.

