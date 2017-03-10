Мир
 

Американка проехала с трупом в чемодане более полутора тысяч километров

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница США привезла тело пожилого мужчины из Нью-Йорка в Арканзас, а затем выкинула в рисовом поле. Об этом сообщает New York Post. Издание не уточняет, каким видом транспорта воспользовалась подозреваемая.

Вирджинии Колвин предъявлено обвинение в надругательстве над телом умершего. Полиция двух штатов расследует обстоятельства дела. Мотив преступления остается неясным.

Как сообщили правоохранительные органы Арканзаса, 56-летняя американка была арестована вечером в среду, 8 марта.

Труп был обнаружен на ферме в 80 километрах от города Литтл-Рок, штат Арканзас, в воскресенье, 5 марта. По версии следствия, мужчина скончался в Джонстауне, штат Нью-Йорк. Останки были направлены в криминалистическую лабораторию Арканзаса для установления личности и обстоятельств смерти неизвестного. По предварительным данным, мужчина умер по естественным причинам.

Полиция штата также допросила мужчину, арестованного в Арканзасе по не связанному с делом обвинению. Правоохранители пытаются установить, имеет ли убийство отношение к мошенническим схемам. Ранее в округе Фултон штата Нью-Йорк злоумышленники предпринимали попытки получить пенсионные пособия умерших.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Cops stumped over woman hauling body 1,000 miles in a suitcase
Тело мигранта нашли в грузовике в британском графстве Кент
Четыре расчлененных тела нашли в доме в Испании
Последние новости
Почти 70 процентов купленного Украиной угля оказались российскими
Эрдоган призвал турецких промышленников покупать МС-21
Проезд по «Украине» сделали платным до 2109 года
Вышел трейлер игрового фильма о Русалочке
Назван секрет высокой продолжительности жизни человека
Национальные общины Украины возмутились намерением Порошенко украинизировать ТВ
НБУ предложит СНБО ввести санкции против российских банков
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:07 Сегодня
Джордж Сорос

Сорос против Трампа

Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
16:29 Сегодня

Глава немецкого МИД назвал белых медведей единственными милыми соседями ЕС

16:32 Сегодня

Район посольства России в Дамаске подвергся ракетному обстрелу

16:16 Сегодня

В сети появилось видео падения вертолета с россиянами на борту

Мир
 — 
00:10 7 марта 2017
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)

Длинная рука Франции

Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
16:20 Сегодня

В каирских трущобах нашли восьмиметровую статую Рамсеса II

16:03 Сегодня

Земан назвал себя агентом России, Китая, Израиля и новой администрации США

16:02 Сегодня

СМИ сообщили о новом нападении на прохожих в Дюссельдорфе

Мир
 — 
00:09 3 марта 2017

Золото Падманабхасвами

В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
14:34 Сегодня

Опубликовано видео столкновений манифестантов с полицией в Сеуле

14:45 Сегодня

Австрия призвала проводить в отношении России независимую от мнения США политику

14:17 Сегодня

Тысячи ирландок вышли на демонстрацию против запрета абортов

Россия
Далеко и дорого — Камчатка
Чем живет и на что надеется восточная окраина России
«Кадык мне удалили за счет родителей»
Российские трансгендеры о женственности, непонимании и принятии себя
На подмосковном предприятии из-за птичьего гриппа уничтожили почти всех птиц
Косачев обозначил составляющие эффективной борьбы с терроризмом в Сирии
Полиция Москвы опровергла слухи о подготовке массовых самоубийств подростков
Путин порадовался быстрой стабилизации отношений с Анкарой
Встреча с Премьер-министром Израиля Биньямином НетаньяхуМеж трех огней
Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев
Все материалы
Мир
Джордж СоросСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Глава немецкого МИД назвал белых медведей единственными милыми соседями ЕС
В сети появилось видео падения вертолета с россиянами на борту
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Все материалы
Бывший СССР
Виталий Наумкин«Терроризм прикрывается исламскими одеждами»
Какие угрозы могут прийти с Ближнего Востока в Среднюю Азию
СБУ обвинила помощников депутатов Рады в подготовке оплаченного Москвой митинга
Национальные общины Украины возмутились намерением Порошенко украинизировать ТВ
Начальник Генштаба ВСУ обвинил Семенченко в выдаче плана выхода из Дебальцево
Ветеран АТО ударил в нос украинского генерала из-за «колорадской» ленты
Журналистка пожаловалась на притеснение украинского языка в Одессе
В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви
Все материалы
Финансы
«Забыть это слово — "Украина"»
Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную
Reuters сообщило о планах ОПЕК отказаться от сокращения нефтедобычи
Силуанов предложил сфокусироваться на поддержке валютных ипотечников
Глава ВТБ спрогнозировал укрепление доллара до 64 рублей к концу 2017 года
Гройсман пригрозил Сбербанку адекватным ответом на признание паспортов ДНР и ЛНР
Соглашение о сокращении добычи нефти принесло России 9 миллиардов долларов
В Кремле прокомментировали идею привязки размера налогов к пенсионным взносам
Все материалы
Бизнес
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Предприниматели Санкт-Петербурга протестировали портал Бизнес-навигатор
Предприниматели обсудят закон об онлайн-кассах на встрече ST.Meetup
Эрдоган призвал турецких промышленников покупать МС-21
ФАС заподозрила Lenovo в дискриминации малого бизнеса
В Госдуме предложили отменить ОСАГО
«Трансаэро» подала иск о банкротстве «Натали Турс»
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Охранительный опыт
Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников
Управляемые пули, умные гранаты
До чего додумываются конструкторы в поисках идеального оружия
Суд отказался заключать под арест отстраненного главу кузбасского управления СК
Военные США пожаловались на бесконтрольные полеты дронов над ядерными объектами
СМИ опубликовали съемки внутри «летающего радара» А-50У
Столичная полиция опровергла рассылку предупреждений о будущих массовых суицидах
Все материалы
Наука и техника
Ферментация тестаОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
Как в средневековой Франции прихожане заменяли полицию
«Америке пора вернуться на Луну»
США создали замену российским двигателям РД-180
Назван секрет высокой продолжительности жизни человека
Возле Сатурна сфотографировали «космический пельмень»
В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд
Доказано наличие у Белоснежки спутника
Все материалы
Спорт
Галопом по Европам
Московский ЦСКА в 16-й раз за 17 лет вышел в плей-офф Евролиги
Нокаутировавший тренера волейбольного «Кузбасса» охранник получил срок
Фуркад установил рекорд по числу побед на этапах КМ за один сезон
Фергюсон назвал Нурмагомедова толстяком и посоветовал ему похудеть
МПК отверг предложение допустить российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018
Юрист призвал НОК США наказать Федерацию гимнастики страны за врача-педофила
Три легкоатлета на трассе «Формулы-1» попробуют побить мировой рекорд в марафоне
Все материалы
Культура
Из наркоманов в ветераны
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «На игле 2» до «Острова черепа»
Чем занять рот, если сказать нечего
Герои богомоловского «Дракона» лишены жизненной энергии, плоти и силы чувств
Андрей Макаревич«Терпеть не могу самоанализ»
Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»
Том Хэнкс спродюсирует сериал о победе Трампа на выборах президента США
Суд нашел плагиат в скульптуре голых детей Джеффа Кунса
Два неизданных альбома Дэвида Боуи выйдут в апреле
В Мариинке прокомментировали сообщения об увольнении певицы Максаковой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Кеннеди, приди, порядок наведи»
WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
Пользователь сети выдавал себя за 244 человека одновременно
Лидера Партии Роста высмеяли за «полет» в кресле над Москвой
Искра, буря, безумие
Христиане, слоны и геи под прицелом лучших фотографов мира
Дети эксперта «Би-би-си» ворвались в прямой эфир
Испанского педофила поймали благодаря шоу талантов
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Все материалы
Ценности
Явный мир шопоголика
Новые магазины и корнеры, где можно оставить половину зарплаты
В Москве покажут моду будущей зимы
«Нет ничего плохого, что машина сама по себе сексуальна»
Массимо Фрашелла, креативный директор Jaguar Land Rover, о значении размера
Парижские причуды
Странные и экстравагантные гости показов Недели моды сезона осень-зима 2017-2018
Oysho предложил женщинам выходить на улицу в нижнем белье
TAG Heuer заинтересовался видеоиграми
«Модник — понятие растяжимое»
Основатель бренда Porta 9 Алеко Илиопуло о правильной обуви и бизнесе в кризис
Все материалы
Путешествия
Дальше просто некуда
Что смотреть в Микронезии, которая отменяет визы для россиян
Артур Саркисян «Выплюньте это немедленно»
Президент ССЭР — о российском винном рынке и создании винного антигида
Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 750 процентов
Самолеты признали самым безопасным видом транспорта
Испанцы создали портативный гостиничный номер
Спуск двух мужчин на каяке по водосточной канаве сняли на видео
Мамай с банькой и лыжами
Как горнолыжники, любящие фрирайд, построили для себя деревню в Прибайкалье
Все материалы
Из жизни
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»
Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
Грузчик Маша
Женщины всего мира о равенстве на рабочем месте
В зоопарке Вены усыпили 20 заразившихся птичьим гриппом пеликанов
Сильный ветер поднял в воздух девочку из штата Огайо
Забывшая снять бигуди женщина-судья стала символом трудолюбия в Южной Корее
Все материалы
Для России: 10 новинок Женевы, которые мы ждем
Премьеры Женевского автосалона, которые доберутся до России
12 безумных спорткаров Женевы
Самые крутые спортивные автомобили моторшоу
Машины наркобарона
Самые крутые автомобили наркобарона… и гонщика Пабло Эскобара
Главные новинки Женевы
Все премьеры Женевского моторшоу, часть 2
У Bugatti появилась собственная спортивная яхта
На Auto.ru выставили на продажу машину за 45 миллионов рублей
Появились снимки загадочной «Хонды»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы