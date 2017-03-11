Пассажирский автобус загорелся на ходу в Ставропольском крае

В Ставропольское крае во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 30 пассажиров. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД, передает ТАСС.

ЧП произошло во время следования по трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров покинуть салон. Как сообщается, незначительные ожоги получил лишь второй водитель, ему была оказана медицинская помощь.

Потушить огонь не удалось, и транспортное средство, направлявшееся в Москву, сгорело. Пассажиров доставили в Ставрополь другим автобусом.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

В феврале в районе села Агачаул под Махачкалой сгорел рейсовый автобус. Людей успели эвакуировать, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие несколько расчетов МЧС.