Американка с синдромом кошачьего глаза стала моделью

Жительница американского города Сиэтл, которая страдает от синдрома кошачьего глаза, приняла участие в фотосессии для журнала V Magazine. Об этом сообщает The Independent.

Фотографом выступил Ник Найт (Nick Knight). Он также снимал таких знаменитостей, как Кейт Мосс, Канье Уэст и Леди Гага. Для участия в проекте Кейтлин Стикелс (Caitin Stickels) надела платье от Dior. Также в V Magazine опубликовали статью о манекенщице.

«Я никогда не могла и мечтать о работе с Ником Найтом в студии SHOWstudio для V Magazine», — написала Стикелс. Девушка призналась, что она всегда занималась творчеством для себя, но профессиональный проект поднял ее хобби на новый уровень.

В феврале стало известно, что жительница Лос-Анджелеса (штат Калифорния), над которой издевались из-за веснушек, заключила контракт с модельным агентством. 18-летняя Салем Митчелл (Salem Mitchell) приобрела популярность в социальных сетях из-за насмешек подписчиков.

Синдром кошачьего глаза — это врожденная геномная патология, вызванная присутствием в кариотипе пациента маленькой дополнительной хромосомы, состоящей из материала 22-й хромосомы. В случае со Стикелс болезнь повлияла на форму ее рта и зрачки.