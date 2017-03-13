Власти Кубани решили покончить со смертельно опасными экскурсиями на джипах

Министр курортов и туризма Краснодарского края Христофор Константиниди призвал уделить особое внимание борьбе с нелегальными экскурсиями на джипах. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

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«Незаконное предоставление подобных услуг может нанести не только серьезный урон здоровью отдыхающих, но и привести к летальным исходам», — отметил министр в ходе выступления на совещании по работе туристической отрасли Кубани.

Вице-губернатор края Сергей Усенко, в свою очередь, рассказал, что за 2016 год вырос турпоток на ряд местных курортов, в частности, Геленджик и Новороссийск.

При этом увеличилось и количество жалоб отдыхающих, заметил Усенко. Большинство туристов оказались недовольны плохим состоянием пляжей и низким уровнем сервиса в местных санаториях и отелях, отметил чиновник.

Он призвал учесть эти недостатки при организации отдыха в Краснодарском крае грядущим летом. Вице-губернатор также добавил, что за 2016 год Кубань приняла порядка 15,8 миллиона человек.

В июле прошлого года в Сочи полицейские проверили нелегальную стоянку экскурсионных машин, перевозящих туристов по горным маршрутам. При этом один из автомобилей начал разваливаться на части прямо во время осмотра сотрудниками ГИБДД.

