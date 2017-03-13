В Москве по запросу Украины за кражу задержан чемпион мира по кикбоксингу

В Москве полицейскими задержан чемпион мира по кикбоксингу Иракли Гвинджилия, разыскиваемый на Украине за кражу. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Cотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ГУУР МВД России по запросу компетентных органов Украины задержан гражданин Грузии, Иракли Гвинджилия, приговоренный Житомирским судом Украины к трем годам лишения свободы за совершение кражи», — сообщила она.

В марте 2012 года во время пребывания на спортивно-тренировочной базе на территории Украины, боксер обокрал одного из посетителей кафе на автозаправочной станции. Похищенные деньги сотрудники ГАИ обнаружили во время досмотра автомобиля Гвинджилия. Однако он успел скрыться от правоохранительных органов. Спортсмен был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции на Украину.

В феврале 2015 года Гвинджилия подозревался столичной полицией в серии краж, сообщал телеканал РЕН ТВ. Он был задержан оперативниками, в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако чем закончилось расследование, неизвестно.

Гвинджилия — многократный чемпион Грузии, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу по версии компании K-1, говорится на его странице во «ВКонтакте».