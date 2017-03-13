Япония передала Малайзии отпечатки пальцев Ким Чен Нама

Японские власти передали в правоохранительные органы Малайзии образцы отпечатков пальцев Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура. Об этом сообщает Nikkei.

Токио предприняло этот шаг, чтобы окончательно подтвердить личность погибшего. Как утверждает издание, именно отпечатки пальцев дали основание малайзийским властям утверждать, что убитый является сводным братом северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Данные дактилоскопии были получены японскими пограничниками в 2001 году, когда Ким Чен Нам был задержан в токийском международном аэропорту Нарита при попытке въехать в страну по поддельным документам.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян не признает, что жертва покушения является близким родственником лидера КНДР.