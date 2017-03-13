В ДНР вернули связь абонентам национализированного «Укртелекома»

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) восстановлена стационарная телефонная связь для абонентов национализированной компании «Укртелеком». Об этом в понедельник, 13 марта, заявил директор предприятия «Комтел» Дмитрий Костюченко, передает Донецкое агентство новостей.

«По состоянию на 13 марта, обеспечена стабильная работа более чем 180 тысячам абонентам фиксированной связи с возможностью осуществлять звонки по территории республики», — сказал Костюченко.

В свою очередь министр связи ДНР Виктор Яценко сообщил, что для жителей народной республики пока остаются недоступными стационарные звонки в Россию. Также он отметил, что интернет-трафик в настоящее время получают менее трети абонентов.

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7 марта стало известно, что около тысячи бывших сотрудников «Укртелекома» перешли работать на созданное в ДНР предприятие «Комтел». Сообщалось, что вновь прибывшим работникам выдали февральскую зарплату, пообещав впоследствии увеличить размер должностных окладов.

Неделей раньше власти сампровозглашенных республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Такие меры были приняты в ответ на торговую блокаду Донбасса, организованную украинскими радикалами.

ПАО «Укртелеком» — украинская частная телекоммуникационная компания, крупнейший в стране оператор фиксированной связи. С июня 2013 года основной пакет акций компании принадлежит СКМ.