В России выйдет роман Хелен Макдональд «"Я" значит "ястреб"»

Издательство «АСТ» выпустит в апреле 2017 года роман британской писательницы Хелен Макдональд «"Я" значит "ястреб"». Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленном редакции «Ленты.ру».

В своем автобиографическом произведении Хелен рассказывает о том, как она воспитывала и учила охотиться ястреба-тетеревятника по имени Мэйбл, пытаясь таким образом заглушить боль от утраты любимого отца.

Роман «"Я" значит "ястреб"» был впервые опубликован в 2014 году и стал громким событием в мировой литературе. За два года вышло более сорока переизданий на 15 языках. Книга получила премию Costa за лучшее биографическое произведение и возглавила списки бестселлеров по версиям изданий New York Times, Time, Washington Post, VOGUE и Publishers Weekly и многих других.

«Иногда случается так, что книги, вполне заслуженно получившие премии, почему-то не очень нравятся публике. Я уверен, что эта книга понравится всем», — отозвался о романе председатель жюри премии Costa писатель Роберт Харрис («Фатерлянд», «Призрак»).

Хелен Макдональд ― британский прозаик и натуралист. Среди других ее работ — книги «Рыба Шалера» (Shaler’s Fish) и «Сокол» (Falcon).