Глава Минобороны Японии отказалась уходить в отставку из-за скандала с детсадом

Министр обороны Японии Томоми Инада отказалась уходить в отставку из-за обвинений во лжи парламенту. Об этом сообщает The South China Morning Post.

В понедельник, 13 марта, оппозиция потребовала от Инады ответить, не была ли она 13 лет назад связана с детским садом, финансируемым фондом «Моритомо гакуэн». Министр категорически отвергла свою причастность, но во вторник, 14 марта, депутаты получили материалы суда, которые доказывали обратное. Инада была вынуждена признать, что ранее представляла интересы фонда в качестве адвоката, и объяснила, что ей «изменила память».

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В ответ на требование оппозиции уйти в отставку Томоми Инада заявила, что намерена и дальше честно исполнять свои обязанности. Премьер Синдзо Абэ поддержал своего министра.

Скандал вокруг детского сада фонда «Моримото гакуэн» начался в феврале 2017 года, когда японские СМИ обнаружили, что земля под его строительство покупалась у государства по заниженной цене, а само здание частично строилось на государственные деньги. Детский сад неоднократно посещала супруга премьера Абэ. В самом учреждении, как утверждают репортеры, царит культ премьер-министра, а учителя внушают детям националистические идеи.