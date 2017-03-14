Актер из «Аббатства Даунтон» стал лицом Pal Zileri

Новым лицом итальянской марки Pal Zileri стал британский актер Мэттью Гуд. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Он представил несколько вещей из новой коллекции одежды. Съемки проходили в Испании, в поместье Мурайа Роха (Muralla Roja). Автором снимков стал немецкий фотограф Дилан Дон.

Фото: пресс-служба Pal Zileri 1 /5

Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды. Компания основана в 1980 году, ее штаб-квартира располагается в регионе Венето.

Мэттью Гуд — британский актер, начал карьеру в 2001 году. В 2005 году Мэттью снялся в фильме Вуди Аллена «Матч-пойнт» вместе со Скарлетт Йоханссон, а в 2014 году совместно с Бенедиктом Камербетчем снялся в фильме «Игра в имитацию» и сыграл роль мистера Генри Талбота в сериале «Аббатство Даунтон».