Раскрыта причина превращения древней Земли в ледяную пустыню

Американские геофизики назвали причину, по которой несколько сотен миллионов лет назад Земля оказалась почти полностью покрыта снегом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает Гарвардский университет.

По мнению ученых, причиной того, что 717 миллионов лет назад за примерно сто тысяч лет большая часть обледенела, явилась вулканическая активность на месте Франклинской магматической провинции, расположенной на территориях современных Аляски и Канады.

Извержения приводили к выбросу в тропопаузу (слой газовой оболочки между тропосферой и стратосферой, расположенный на высоте 6-20 километров), диоксида серы и сероводорода. Эти соединения приводили к формированию в стратосфере сульфатных аэрозолей — капель, отражающих солнечный свет и таким образом снижающих нагрев нижележащих слоев атмосферы и поверхности планеты. Во время вулканической активности это, по мнению авторов, привело к снижению высоты тропопаузы.

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Ученые замечают, что извержение вулкана Пинатубо на филиппинском острове Лусон, произошедшее в 1991 году, привело к выбросу в атмосферу десяти миллионов тонн серы, что в течение года снизило глобальную температуру на примерно 0,5 градуса Цельсия. Авторы также отмечают наличие петли обратной связи — усиление вулканической активности в древности, когда оледенение распространилось вплоть до территории современной Калифорнии, привело к еще более интенсивному отражению льдами солнечного света и следующему за этим еще более быстрому охлаждению планеты.

Ранее ученым было известно, что формирование Франклинской магматический провинции и первое глобальное оледенение неопротерозойской эры происходили примерно в одно и то же время. Проведенное исследование выявило возможную причинную взаимосвязь между явлениями.