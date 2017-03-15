Российский конкурент BlaBlaCar похвастался двумя миллионами пользователей

Услугами российского сервиса BeepCar для поиска попутчиков в автомобильных поездках за первый месяц его работы воспользовались более двух миллионов человек. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 15 марта.

За это время водители и пассажиры BeepCar проехали в общей сложности 22,6 миллиона километров и побывали почти в шести тысячах населенных пунктов, 16 процентов из которых находятся за пределами России.

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В пятерку самых популярных направлений у пользователей BeepCar в порядке убывания вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.

Также выяснилось, что более чем в 700 случаях водители бесплатно довозили пассажиров до пунктов назначения. Чаще всего это происходило при поездках в Москву.

BeepCar был разработан российской технологической компанией Mail.Ru Group. Сервис запустили в феврале текущего года. BeepCar не берет комиссию за свои услуги.

С февраля 2014 года в России действует аналогичный сервис BlaBlaCar. В сентябре 2016 года компания объявила о введении платы для пассажиров за услугу бронирования мест в автомобилях. В настоящее время число пользователей BlaBlaCar составляет более 35 миллионов человек.

